Figura de la 'U' no jugará la Copa Libertadores por irse a Juan Pablo II: "Expectativa"

Se trata de Álvaro Rojas, una de las 'joyas' de las canteras del elenco crema que en el 2024 logró el título nacional de Reservas, marcando un gol en la final ante Melgar. No obstante, no podrá jugar la Copa Libertadores Sub 20 con la ‘U’ debido a que ahora forma parte del club de Chongoyape.