Campeón del fútbol peruano no entrena por deuda económica: "No les pagan"

La Liga 1 2025 se encuentra en marcha y el Torneo Apertura se encuentra de candela. Sin embargo, en plena temporada, un club sorprendió al confirmarse que atraviesa un pésimo momento económico y no puede pagarle a sus futbolistas , por lo que los jugadores tampoco cumplieron y se ausentaron de último entrenamiento. Lo peor de todo es que se trata de un campeón del fútbol peruano que podría ser sancionado a la larga.

Hace poco se informó del mal momento que pasa Ayacucho FC, elenco al que incluso se le adjudicaron algunos eventos pro fondo en las redes sociales como rifas para pagarle a sus jugadores; no obstante, los 'Zorros' mandaron un firme comunicado aclarando que no están recaudando dinero y que únicamente dejan mal el nombre del conjunto. Aunque esto no quita que realmente tengan problemas monetarios.