Britos sorprendió con su declaraciones tras el triunfo de Universitario: "Vengo acá obligado..."

Sebastián Britos cometió un blooper al querer cortar un centro aéreo que terminó en gol de Comerciantes Unidos. Foto: L1 MAX

"Vengo aca obligado porque, de verdad, no estaba con ganas de hablar. Uno tiene que ser conscientes cuando las cosas están bien y cuando no lo están. Medio obligado vengo a dar la cara", mencionó en un principio el portero uruguayo entrevista post partido a las cámaras de GOLPERU.

Ello fue motivo de orgullo para el guardavallas, quien no ocultó su felicidad por haber tenido una gran actuación bajo los tres palos merengues. "Estoy contento porque yo necesitaba personalmente un partido así y el equipo también lo necesitaba. Obvio que un partido como este da confianza Cuando las cosas están bien, no me considero el mejor; ni cuando están mal, me considero el peor. Uno debe tener cierta estabilidad y ser consciente que el trabajo de uno es lo más importante", agregó.