Por esta fuerte razón no se reprograma aún el partido Universitario vs. Atlético Grau

Por la jornada 3 del fútbol peruano debieron enfrentarse Universitario vs. Atlético Grau en Trujillo, pero debido a la tragedia que ocurrió hace unas semanas en la ciudad norteña, donde se cayó el techo de un centro comercial y dejó varios fallecidos, la Liga 1 decidió suspender el compromiso del Torneo Apertura 2025 . Sin embargo, hasta el momento el duelo no ha sido reprogramado y acaba de filtrarse el inesperado motivo.

Los cremas se ubican a dos puntos de Melgar, que es el líder, y con la victoria en su cotejo restante se haría con la punta momentánea, esto debido a que los rojinegros también tienen un encuentro pendiente. No obstante, aún no hay novedades sobre cuándo jugarán merengues y albos, lo que viene generando mucho malestar por parte de los hinchas en contra de la Federación Peruana de Fútbol.

Por ello, para calmar las ansias de los aficionados, el conocido periodista Gustavo Peralta reveló por qué aún no se reprograma el partido entre Universitario y Atlético Grau, esto mediante una publicación en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter. El motivo tiene que ver con las competiciones internacionales.

"Sobre el Atlético Grau vs. Universitario y el Juan Pablo vs. Melgar. Desde la Liga 1 están a la espera del sorteo de grupos y programación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana para definir las fechas de dichos encuentros. Mientras que Los Chankas vs. Cienciano será programado para el 23 de marzo", precisó el mencionado comunicador.