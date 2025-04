Hohberg furioso por empatar con Atlético Grau y lanzó fuerte mensaje: "Uno no quiere..."

Atlético Grau empató con Sport Boys por jornada 10 del Torneo Apertura en el Estadio Campeones del 36, siendo uno de los partidos que tuvo muchas emociones y polémicas, como el que se registró sobre el final que terminó en gol a favor de los locales cuando los rosados ya tenían el triunfo en el bolsillo. Ante ello, Alejandro Hohberg se pronunció.

El volante del elenco chalaco, que anotó su doblete, no dudó en manifestar su molestia por el empate que llegó a través de Raúl Ruidíaz desde los doce pasos luego de haber luchado durante todo el compromiso. Ante las cámaras de L1 MAX, el habilidoso atacante se pronunció.

¿Qué dijo Alejandro Hohberg tras el amargo empate de Grau con Sport Boys?

“La cancha estaba pésima para los dos, el horario también, un calor terrible. Recaliente porque me parece que esa última jugada… ya uno no quiere hablar más y quiere ser respetuoso, pero no puede ser siempre así. Los protagonistas hablamos con el árbitro con respeto, a veces nos calentamos, pero esa jugada para algo está el VAR, hay que tomar buenas decisiones sino no sirve para nada”, dijo.

En esa línea, Alejandro Hohberg se refirió a las polémicas decisiones arbitrales que causaron el 3-3 y dejó un contundente mensaje, resaltando el trabajo de sus compañeros de Sport Boys.

“No sé si siempre se equivoca contra nosotros, quiero hablar de hoy. El primer gol viene de un lateral que era para nosotros. La pelota estaba al otro lado fuera de peligro, el jugador de Grau choca al nuestro. Orgulloso del equipo porque jugamos un partidazo. Lo teníamos muy cerca de ganar, era un partido importante para nosotros”, añadió.