DT de Sport Boys vivió tenso cruce de palabras con periodista Silvio Valencia: "¿Usted ganó algo?"

"Yo trabajo muy consciente de lo que tengo, de los dirigentes y jugadores. Tengo tranquilidad. Yo no puedo estar pensando en lo que dicen ustedes. No escucho ninguna radio. No lee. Yo trabajo, yo veo y analizo a los rivales. Yo no 'estoy al pedo' como alguna gente mirándolo a ustedes. Para que te quede claro, porque me quieres ningunear y tengo 5 campeonatos. ¿Usted ganó algo? Entonces más respeto. Averigue y lea un poco más usted", aclaró.