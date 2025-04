DT de Melgar afirma que ningún rival los superó tras perder la punta: "Si Universitario…"

“Perdimos 3 partidos. Si el rival nos hubiera superado, si Lanús nos hubiera superado, si Universitario que fue el segundo tiempo me hubiera superado y me creó 20 situaciones de gol, y hoy el partido que perdemos, entonces ahí estaría preocupado. Si el jugador no responde y no genera, lo analizaría y estaría preocupado. Pero los partidos que perdimos, dejando de lado el segundo tiempo con Universitario, ningún rival te superó. Estamos a tiempo para cambiar.”, dijo.