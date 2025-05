Miembro de la CONAR defendió a Bruno Pérez pese a error en partido de Alianza: "Es un..."

Si hay un nombre que ha estado en el ojo de la polémica en el fútbol peruano en los últimos días, ese ha sido Bruno Pérez. El árbitro fue el protagonista principal en la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 ya que no cobró un penal a los blanquiazules tras una falta contra Paolo Guerrero en el área, que fue motivo de muchas críticas por parte de los hinchas. Pese a ello, Henry Gambetta le dio el voto de confianza al juez de 33 años, dejando buenos comentarios sobre él.

Henry Gambetta defendió a Bruno Pérez pese a error cometido en el Alianza Lima vs. Cienciano

El ex réferi peruano y actual miembro de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) se tomó un tiempo tras la conferencia de prensa que brindó Winston Reátegui el lunes pasado para dar su concepto sobre Pérez, al cual lo calificó de muy bueno y de proyección internacional. Asimismo, señaló que por el fallo que cometió no lo hace el peor del país.

"El tema es que muchas veces se cometen errores y esto automáticamente descalifica a la persona y no debe ser así. Hay una trayectoria y una carrera en cada uno. Tenemos que ver el lado positivo, lo bueno que han hecho, no solamente lo malo porque hay un error como este y todo el arbitraje es malo. Bruno (Pérez) es un muy buen árbitro, tiene mucha proyección a nivel internacional, pero cometió un error. Eso no lo hace el peor y cuando acierta, tampoco va a ser el mejor", declaró en entrevista con el periodista Ernesto Macedo.

Bruno Pérez arbitrará partido por Copa Sudamericana 2025

Es preciso señalar que, pese a que la CONAR tenga contemplado sancionar a Bruno Pérez por el error cometido en la derrota de Alianza Lima, la Confederación Sudamericana de Fútbol sorprendió al elegirlo para que sea el juez principal del encuentro que sostendrán Mushuc Runa vs. Cruzeiro este miércoles 7 de mayo por la Copa Sudamericana 2025.

El arbitraje en Perú es de buen nivel

Por otro lado, Gambetta fue contundente al decir que el nivel del arbitraje en nuestro país es bueno, y eso se nota en las ternas que dirigen partidos de competiciones de clubes y selecciones de CONMEBOL en el presente año, pero que aún se tiene que mejorar para llegar a ser de los mejores del continente.

"Yo considero que el nivel del arbitraje es bueno. Obviamente falta trabajar demasiado para poder llegar a la excelencia. Si no fuera bueno, no tendríamos tres ternas en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no tendríamos árbitros en un Torneo Sudamericano también. No seríamos tomados en cuenta a nivel internacional, pero sí lo somos porque hay calidad en nuestros jueces", agregó.