¿Fue penal para Alianza? Exárbitro FIFA se refirió sobre falta de Valoyes a Guerrero: "Una..."

Alianza Lima sufrió una dura derrota tras caer 1-0 ante Cienciano en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. El equipo de Néstor Gorosito cortó con su invicto en el Estadio de Matute, luego del penal que convirtió Christian Cueva y conllevó al triunfo final del 'Papá'.

Ambos elencos fueron protagonistas de un compromiso bastante intenso. En esa línea, una de las situaciones que terminó siendo polémica es la polémica falta de Jimmy Valoyes hacia el delantero Paolo Guerrero en la parte final del primer tiempo.

Paolo Guerrero fue expulsado tras el partido ante Cienciano

Miguel Scime se pronunció sobre la falta de Jimmy Valoyes a Paolo Guerrero

Según se aprecia en las cámaras de la transmisión en L1 MAX, el '34' de Alianza Lima cae en área rival, tras un jaloneo con el zaguero de Cienciano. Sin embargo, para sorpresa de algunos aficionados, no existió ningún llamado del VAR hacia el árbitro principal, Bruno Pérez. Ante ello, el exasesor FIFA, Miguel Scime habló de manera rotunda y reveló que debió ser penal.

"El atacante realiza un desplazamiento legítimo hacia el balón. El defensor, sin intención alguna de disputar el juego, lo sujeta deliberadamente, impidiéndole participar activamente. La acción constituye una interferencia física clara, y por tanto, es punible. En este caso la sujeción es una conducta antideportiva deliberada y debe sancionarse con tiro penal, por tratarse de una infracción dentro del área. Tarjeta amarilla", precisó Scime.

Miguel Scime fue rotundo ante la labor de Bruno Pérez y la terna arbitral

Para finalizar, el exárbitro FIFA no dudó en cuestionar firmemente la labor que tuvo el juez Bruno Pérez y la terna arbitral del partido entre Alianza Lima vs Cienciano. De hecho, enfatizó que, no se aplicó debidamente el reglamento y faltó al "principio de equidad".

"El árbitro y el VAR incurrieron en una omisión interpretativa revelante, al no aplicar correctamente el criterio reglamentario ni considerar el impacto de la sujeción sobre el desarrollo de la jugada. Esta falta de intervención atenta contra el principio de equidad y el control del juego, debilitando la autoridad arbitral ante infracciones evidentes", sentenció el experto.