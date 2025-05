Alianza Lima podría recibir fuerte sanción de la Liga tras el polémico partido ante Cienciano

Alianza Lima sufrió una dura caída ante Cienciano por 0-1 en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 11 del Torneo Apertura, este partido no solo dejó una gran cantidad de repercusiones por la polémica arbitral, sino que también podría generar una fuerte sanción en contra del elenco blanquiazul por los sucesos vividos finalizando el encuentro.

El partido entre el elenco 'íntimo' y el cuadro imperial no acabó de la mejor manera, pues en los minutos finales se vivieron episodios de mucha polémica por el arbitraje de Bruno Pérez, quien llegó a expulsar a Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Inclusive, tras ello, Néstor Gorosito entro al campo y le reclamó al juez por lo sucedido, ganándose también la tarjeta roja.

Precisamente, todos estos actos que se produjeron encendieron la molestia de todo el estadio y especialmente del elenco de Alianza. Por ello, tras finalizar el encuentro tomaron una importante medida que les podría perjudicar, pues resulta que ningún miembro del plantel compareció ante la televisión ni a ras de cancha, ni en conferencia de prensa.

Bruno Pérez sería sancionado por la CONAR tras su actuación en el Alianza vs Cienciano. Foto: Jaime Mendoza/URPI.

Alianza Lima podría ser sancionado por no declarar en conferencia de prensa

Esa decisión podría traer consecuencias para el cuadro blanquiazul, ya que según el reglamento de la Liga 1, si no se presentan en la conferencia de prensa serán sancionados económicamente por la Comisión Disciplinaria.

“La no presentación de los oficiales y jugadores seleccionados para participar en la conferencia de prensa conlleva la imposición de sanciones al club responsable por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, de acuerdo con el artículo 192° - MULTAS”, señala el reglamento.

De confirmarse esta sanción, Alianza Lima verá afectadas sus finanzas, ya que deberá pagar una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 5,350 soles.

CONAR confirmó error de Bruno Pérez ante Alianza Lima

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó que el juez Bruno Pérez se equivocó al no sancionar un penal en contra de Paolo Guerrero en los minutos finales del primer tiempo tras un agarrón de Valoyes en el área.

"El árbitro, que no hizo la gestión de prevención y adopta una mala ubicación, no se percata y deja que el juego continúe. El VAR no utilizó los ángulos, velocidades, ni consideraciones adecuadas, y no hace un análisis adecuado sobre los jugadores involucrados, por lo que erróneamente decide no llamar a revisión en campo", mencionó la entidad en un video con los audios del VAR.