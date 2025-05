Valoyes rompió su silencio y dio inédito calificativo a la acción de Zambrano: "No es normal"

Cienciano dio el golpe y venció a Alianza Lima en Matute gracias a un gol de penal de Christian Cueva. Precisamente, la falta que originó el penal fue cometida por Carlos Zambrano sobre Jimmy Valoyes y fue duramente criticada por los blanquiazules. Ahora, el defensor del ‘Papá’ rompió su silencio y se pronunció de forma contundente sobre esa jugada.

Valoyes habló en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez para poner rumbo a Cusco y declaró para Entre Bolas. El central se refirió especialmente a la falta que recibió por parte de Zambrano que no solo le produjo un sangrado, sino que también fue la acción que conllevó a la expulsión del 'León' y de Paolo Guerrero.

"No voy a ir a tratar de dañar mi integridad, yo voy buscando el balón. Para todo el que sabe de fútbol sabe que la ampliación del brazo de él (Zambrano) no es normal, claramente se ve que va a buscar el balón pero saca el brazo más de la cuenta, ni siquiera cabecea el balón, prácticamente me fue a buscar a mí", declaró.

Video: Entre Bolas

De igual forma, el defensa colombiano destacó la importancia del triunfo que consiguieron ante Alianza Lima, pues con esa victoria se distancian de los últimos lugares y pueden pensar en ocupar un puesto de torneo internacional.

"Contento porque logramos un triunfo importante que nos ayuda a seguir mejorando nuestra posición en el torneo y nos da un poco más de confianza ante un gran rival", añadió.

Jimmy Valoyes se pronunció sobre el arbitraje

Finalmente, Jimmy Valoyes fue consultado por el desempeño del árbitro, Bruno Pérez, quien ha sido sumamente criticado por diversos personajes del elenco blanquiazul. Al respecto, el central evitó opinar sobre el arbitraje.

"Cuando uno pierde siempre habla cosas, no es de mi incumbencia hablar del árbitro, son situaciones de fútbol, como hinchas uno siempre va tratar de darle la vuelta cuando los resultados no se dan. Le ganamos bien a Alianza, tuvimos más opciones y nos atrevimos de ir a buscarlos en su cancha", finalizó.