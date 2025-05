Zambrano reveló inédito diálogo con arbitro tras derrota ante Cienciano: "Me dijo que..."

La derrota de Alianza Lima ante Cienciano sigue dejando repercusiones, ya que los blanquiazules terminaron muy molestos con el árbitro del partido, Bruno Pérez, por sancionar un penal a favor del ‘Papá’, que terminó en gol y en las expulsiones de Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Ahora, el defensa nacional reveló detalles de una conversación que tuvo con el colegiado.

Tras haber sido expulsado ante Cienciano, Carlos Zambrano declaró al periodista Marcello Merizalde y a los medios presentes en la práctica de Alianza Lima, revelando que el árbitro Bruno Pérez le reconoció haberse equivocado al sancionar el penal. Además, el defensor lanzó duras críticas contra el VAR.

"Bruno Pérez me dijo que no era penal. Para mí el VAR es una payasada, perjudica mucho al fútbol. Mi intención no es ir a meter un codazo", fueron las palabras que expresó el central al comunicador.

Carlos Zambrano sumó su segunda expulsión de la temporada. Foto: Alianza Lima

Carlos Zambrano vio la roja por un codazo contra Valoyes

El defensa nacional fue uno de los causante de la derrota de su equipo ante Cienciano, ya que en los minutos finales cometió una dura falta, propinándole un codazo al defensa Jimmy Valoyes y ocasionándole un sangrado.

Por ello, tras esta acción, el colegiado Bruno Pérez fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, decidió sancionar la pena máxima y amonestar al ‘León’, quien ya tenía amarilla, por lo que terminó mostrándole la tarjeta roja.

Con esto, Carlos Zambrano acumuló su segunda expulsión consecutiva, ya que también tuvo que abandonar el partido ante Talleres de Córdoba por doble amonestación.