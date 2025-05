Mr. Peet destruyó a 2 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Cienciano: "No trascendieron"

Cienciano dio la sorpresa al derrotar por la mínima diferencia a Alianza Lima en el partido válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Christian Cueva, exfutbolista del conjunto íntimo anotó de penal en los últimos minutos y terminó siendo el héroe para el elenco cusqueño.

Mr. Peet criticó a dos futbolistas de Alianza Lima tras derrota ante Cienciano

El choque entre ambos elencos estuvo marcado por algunas situaciones polémicas que sobre el final del partido terminaron siendo tendencia en redes sociales. En medio de ello, durante el post encuentro, el periodista Peter Arévalo analizó el rendimiento que tuvo el plantel blanquiazul y fue tajante con el nivel que mostraron los extremos, Kevin Quevedo y Eryc Castillo.

"Bruno Pérez no hizo un buen partido. Después yo no creo que la mala actuación de Bruno Pérez, tenga que opacar el muy buen partido que hace Cienciano. Desde el primer tiempo, Cienciano dio muestra que estuvo siendo muy ordenado, Estrada y Gómez neutralizaron a Quevedo y Castillo que no trascendieron hay que decirlo", señaló Mr. Peet en el programa 'L1 Radio'.

Mr. Peet fue rotundo sobre polémica falta de Jimmy Valoyes a Paolo Guerrero

Por otro lado, el narrador deportivo también se refirió a polémica falta que tiene como protagonista a Paolo Guerrero con Jimmy Valoyes. En tal sentido, no dudó en cuestionar que ni el juez principal como el VAR hayan decidido verificar la jugada ante un posible penal.

Paolo Guerrero fue protagonista de una polémica falta en el Alianza Lima vs Cienciano/Foto: L1 MAX

"Paolo perdió una en el primer tiempo que le pudo haber dado otra historia a Alianza. Quevedo tuvo una, la tiró por arriba. Las dos ocasiones más claras de Alianza fueron en el primer tiempo y no supo capitalizar. Después, al final de los primeros 45 minutos hay un agarrón a Paolo Guerrero, no lo ven, ni llaman del VAR y eso es lo que hace que le reclame (al árbitro)", sentenció.

Cienciano acabó con el invicto de Alianza Lima en Matute por el Torneo Apertura 2025

Con la reciente victoria de 1-0 ante Alianza Lima por el Torneo Apertura 2025, el 'Papá' acabó con el invicto que tenían los íntimos, en el Estadio Alejandro Villanueva tras el inicio de la temporada.