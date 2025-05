Néstor Gorosito y su ácida respuesta sobre Christian Cueva: "No juega..."

Antes del duelo clave entre Alianza Lima y Cienciano por la Liga 1 2025, Néstor Gorosito no esquivó las preguntas sobre uno de los nombres que más miradas generaba en el cuadro cusqueño: Christian Cueva. El entrenador argentino fue consultado por la presencia del mediocampista en el once de Carlos Desio, pero la respuesta sorprendió por su franqueza.

"Sí, pero no juega", soltó el 'Pipo' ante la consulta de L1 MAX, en referencia a que 'Aladino' no fue elemento titular en el once del 'Papá', pues integró la lista de suplentes y no ingresó al campo hasta el minuto 70 del compromiso en el estadio de Matute.

Al ser repreguntado sobre lo que representa Cueva en Cienciano, el DT blanquiazul matizó ligeramente su postura, aunque sin cambiar su mensaje de fondo: "Ah, el otro partido, sí. Un jugador de mucha valía, que estuvo sin jugar mucho tiempo. Ahora ha vuelto y el otro día lo hizo muy bien", manifestó Néstor Gorosito.

Lo cierto, es que Christian Cueva fue determinante en el resultado del Alianza Lima vs Cienciano, y con su gol —vía penal— logró que el 'Papá' retorne a Cusco con los tres puntos, mientras que los 'blanquiazules' perdieron la oportunidad de acercarse a Universitario, que es líder del Apertura.

Por su lado, Alianza Lima tiene que voltear la página y concentrarse en la Copa Libertadores 2025 pues este martes 6 de mayo recibirá a Sao Paulo en el estadio Alejandro Villanueva, y cuatro días después jugará ante Atlético Grau en calidad de visitante.