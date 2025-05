José Bellina no calló y arremetió contra arbitraje tras derrota de Alianza Lima: "Son..."

Alianza Lima no pudo imponer su localía ante Cienciano y terminó cayendo por la mínima. No obstante, este encuentro estuvo cargado de polémica arbitral, pues los 'íntimos' tuvieron que acabar el encuentro con 9 jugadores tras las expulsiones de Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Tras ello, José Bellina no dudó en pronunciarse y dejó tajantes palabras sobre el arbitraje.

Los blanquiazules no tuvieron su mejor rendimiento y terminaron sufriendo ante el cuadro imperial. Sin embargo, este resultado dejó un gran malestar con el árbitro Bruno Pérez, ya que el gol llegó tras un polémico penal que derivó en la expulsión de Zambrano y también provocó la roja para Guerrero.

El enojo por estas sanciones fue tal que Néstor Gorosito cruzó el campo rumbo a los vestuarios y protestó contra el árbitro, ganándose también la expulsión. Ante lo sucedido, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, habló en la zona mixta para L1 MAX y no dudó en lanzar duras críticas al desempeño de Bruno Pérez. Además, aprovechó para dejarle un recado a Winston Reátegui, presidente de la CONAR.

"Hace varias semanas que estamos alertando situaciones. Los arbitrajes no están siendo correctos, nos generan muchas suspicacias, acciones que no son equitativas. Se puede ganar y perder pero no hay ningún tipo de coherencia con lo que está sucediendo con el arbitraje. Los criterios son absolutamente desalineados, Winston Reátegui tiene muchísimo trabajo, están afectando el producto fútbol", declaró.

Video: L1 MAX

José Bellina respondió sobre si presentarán un reclamo a CONAR

De igual forma, el directivo blanquiazul respondió sobre si presentarán un reclamo contra Bruno Pérez ante la CONAR. Al respecto, aseguró que no les corresponde pedir una sanción, pero dejó en claro que le parecería sorprendente que el árbitro no reciba ninguna medida disciplinaria.

"No sé si nos corresponda pedir una sanción, lo que si me parecería increíble es que no lo sancionen después de ver lo que vieron hoy, eso debería venir de oficio, no porque un club se queje", añadió.

José Bellina felicitó a Cienciano por la victoria

Previo a manifestar su molestia ante el arbitraje, José Bellina sorprendió al felicitar a Cienciano por haber realizado un gran partido y conseguir llevarse los tres puntos de Matute.

"Aprovecho para felicitar a Cienciano, la verdad hicieron muy buen partido. No les puedo quitar una pizca de mérito, jugaron muy bien y la verdad que son un gran equipo", manifestó Bellina.