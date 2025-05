Carlos Zambrano realizó un firme pedido tras derrota polémica de Alianza Lima: "Lo único..."

Alianza Lima ha vuelto a los entrenamientos con miras a su partido por Copa Libertadores ante Sao Paulo, pero aún sigue con el sabor amargo de la derrota frente a Cienciano en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura, un duelo que tuvo muchas polémicas arbitrales. Al respecto habló Carlos Zambrano, quien no dudó en hacer un pedido tras el traspié de los 'Íntimos'.

El zaguero central blanquiazul realizó una conferencia de prensa en el complejo de entrenamientos del club en Lurín, donde le consultaron sobre la controvertida acción que pitaron en su contra y aprovechó para pedirle a la CONAR que si sancionan al árbitro del encuentro, Bruno Pérez, no vuelva a arbitrar más a los aliancistas para así evitar cualquier tipo de inconvenientes.

"Me siento un poco apenado por el penal y la expulsión, pero lo que me incomoda a mí es que sabiendo que va a cobrarlo, expulse a un compañero mío, en este caso Paolo (Guerrero) y ahí ya se cause mucha polémica. Es feo hablar de los árbitros, es una tontería hacerlo porque perjudica al club y al torneo peruano. Lo único que espero es que si hay sanción, que no arbitre más a Alianza para evitar problemas", señaló Zambrano a los medios de comunicación.

Video: Entre Bolas

Carlos Zambrano aseguró que el VAR es una "payasada"

Por otro lado, el experimentado futbolista de 35 años arremetió contra el videoarbitraje por el penal que le cobraron en contra de Alianza Lima, calificándolo de ser una "payasada", pues lo único que hace es perjudicar al balompié. Asimismo, fue claro al decir que nunca tuvo la intención de golpear a Juimmy Valoyes en la jugada previa.

"Es que cuando hay sangre ya se especulan muchas cosas. Para mí, nunca lo veo al chico (Jimmy Valoyes), viene de atrás. Me lo dijo muy claro Bruno (Pérez), para mi no es penal, tranquilo; pero de ahí lo llama el VAR y ahí cobra la falta. De todas maneras va a haber contacto, yo salto y levanto los brazos, pero mi intención no está en ir a meter un codazo. Es más debieron cobrar falta contra mí porque viene a chocarme desde atrás y no gana la pelota nunca. No sé quienes estuvieron, pero para mí, el VAR es una payasada porque perjudica mucho al fútbol"

La polémica falta de Carlos Zambrano a Jimmy Valoyes que fue cobrada como penal

En los últimos minutos del partido, Cienciano tuvo un tiro de esquina a su favor. En esa jugada, Carlos Zambrano y Jimmy Valoyes tuvieron una disputa aérea por el balón, pero el 'Kaiser' le pega con su codo al jugador colombiano, dejándolo con sangre. En un primer momento, el réferi Bruno Pérez no pita ninguna infracción, pero tras el llamado del VAR para que revise la jugada, terminó cobrando penal y expulsó al elemento aliancista por doble tarjeta amarilla, decisión que ha causado mucha polémica entre los aficionados del fútbol peruano.

Video: Youtube - Miguel Scime