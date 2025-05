CONAR le da la razón a Alianza Lima contra el VAR: "Árbitros no utilizaron los ángulos adecuados"

Alianza Lima perdió en casa ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y se alejó de los primeros lugares, pero todo en un partido sumamente polémico en el que no se le cobró un penal a favor y terminaron cayendo por una pena máxima en contra durante el epílogo del compromiso. Ante ello, la CONAR se pronunció y le dio la razón a los blanquiazules, avivando aún más la controversia.

"Al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo de azul y blanco, un defensor de color rojo sujeta a un atacante limitando sus movimientos. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención y adopta una mala ubicación, no se percata y deja que el juego continúe. El VAR no utilizó los ángulos, velocidades, ni consideraciones adecuadas, y no hace un análisis adecuado sobre los jugadores involucrados, por lo que erróneamente decide no llamar a revisión en campo", indicó la CONAR mediante un video.

