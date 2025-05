César Inga no se guardó y dejó rotundo calificativo al regreso de Aldo Corzo: "Es una.."

La gran controversia que tendrá Jorge Fossati tras su regreso a Universitario de Deportes. Dejó la "U" cuando Aldo Corzo era titular indiscutible y ahora al retornar tiene a César Inga como un jugador fundamental en la línea de 3. Son estos los momentos en donde el técnico de turno tiene que tomar una decisión para bien.

Universitario de Deportes viajó hacia la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. En este gran partido, previo al de la Copa Libertadores, significa mucho para los cremas, pues una victoria lo acercaría más al primer campeonato del año. No obstante, tiene que esperar cómo le va a sus máximos competidores (Deportivo Garcilaso y Alianza Lima).

Mientras todo esto sucede, desde la interna y externa se preguntan quién formará parte de la defensa ante el cuadro cusqueño. Es por eso que César Inga fue consultado sobre el regreso de Aldo Corzo cuando se encontraba arribando el Aeropuerto Jorge Chávez. "Lo bueno es que es una competencia sana, buena. Al que le toque siempre va a dar lo mejor de cada uno", declaró.

César Inga calificó a Aldo Corzo como una buena competencia. Video: Entre Bolas

César Inga en Universitario 2025

César Inga llegó como el segundo suplente de Aldo Corzo y no era muy tomado en cuenta por Fabián Bustos. Debido a la lesión del seleccionado nacional, el lateral que llegó desde ADT demostró jerarquía y capacidad para robarle el puesto. Además, de defensa cumple un rol polifuncional en el cuadro crema tras defender y atacar a la misma vez. En este 2025, Inga ha jugado 5 partido por Liga 1 y 3 por Copa Libertadores. En ambos torneos la viene rompiendo.

La lesión de Aldo Corzo este 2025

A pocos minutos del partido ante UTC, Universitario publicó el parte médico de Aldo Corzo en su web oficial y replicado en todas sus redes sociales, donde reveló que sufrió una distensión muscular en el adubtor del muslo de la pierna izquierda.. "Aldo Corzo, defensa del plantel profesional, presenta una distensión muscular en el abductor del muslo izquierdo. El futbolista se encuentra en proceso de recuperación y en evaluación por los doctores de la institución", informó Universitario en este breve comunicado que causó sorpresa en los aficionados de la 'U'.

El regreso de Aldo Corzo ante Cusco FC

Este 02 de mayo, Jorge Fossati reveló el regreso de Aldo Corzo ante Cusco FC. Si bien para el uruguayo es un dolor de cabeza no contar con Martín Pérez Guedes, jugador fundamental en su esquema y Horacio Calcaterra, manifestó que tienen a otro elemento como as bajo la manga para lograr una victoria. “Vamos a Cusco con ilusión y optimismo de regresar con la victoria. No está Pérez Guedes, Calcaterra, pero tenemos la vuelta de Corzo. Una pena la salida de Barreto, le deseo lo mejor a un gran profesional y mejor persona", manifestó rumbo a tierras incaicas.