Hernán Barcos sorprende al revelar verdad en la interna de Alianza Lima: "Estamos incómodos..."

Alianza Lima es uno de los candidatos para lograr el Torneo Apertura 2025 bajo la dirección de Néstor Gorosito. Como antesala a lo que serán sus próximos encuentros, Hernán Barcos dio la sorpresa al brindar una entrevista y revelar un sentir que ha dejado impactado a millones de aficionados blanquiazules.

En una charla con Movistar Deportes, el 'Pirata' fue claro con relación a su poca continuidad en el once titular de los 'íntimos'. Sabe que es una decisión netamente técnica del 'Pipo', pero no deja de hacerle sentir un poco de incomodidad por la rotación que existe con Paolo Guerrero.

Justamente, reveló un detalle en la interna del equipo con relación a ambos atacantes, ya que cada uno muestra lo mejor de sí en los entrenamientos para estar en la alineación final. Sin embargo, ponen sobre la mesa su experiencia en este tipo de situaciones y saben que lo más primordial es el fin colectivo.

"Somos competitivos, por eso no le gusta cuando no le toca jugar, no porque juegue yo o a mí porque juegue Paolo, los dos queremos jugar y estamos incómodos cuando no nos toca, pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, que no nos va a importar. Estamos ahí apoyando, sumando y en los minutos que nos toque dejando todo", expresó Hernán Barcos.

Néstor Gorosito reveló fastidio de Hernán Barcos y Paolo Guerrero

Luego de la victoria ante Talleres por Copa Libertadores, Néstor Gorosito reveló a nivel internacional la molestia de sus jugadores experimentados. Cada uno de ellos desea jugar en cada duelo oficial, pero sabe que debe medir fuerzas para afrontar toda la temporada.

"Cuando juega Paolo, Hernán se siente molesto pero apoya desde fuera. Y lo mismo pasa cuando juega Hernán. A su edad, quieren jugar. Pero solo entran 11 en el campo", expresó Néstor Gorosito.