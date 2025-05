Polémico técnico de la Liga 1 reveló que estuvo cerca de firmar por Alianza y Universitario

Carlos Desio, entrenador actual de Cienciano del Cusco, conversó con los panelistas de un programa de radio conocido y manifestó que detrás de su trabajo estuvieron los clubes más importantes de este país: Universitario de Deportes y Alianza Lima.

A pesar de que fueron en diferentes años, el estratega argentino puede decir que tuvo conversaciones con Manuel Barreto, en ese entonces director deportivo de la “U” y con José Bellina, gerente deportivo de Alianza. Todo esto fue revelado en L1 Radio de L1MAX.

Carlos Desio estuvo cerca de llegar a Alianza Lima

Por el lado del cuadro blanquiazul, Desio manifestó que su posible llegada se dio cuando se fue Carlos Bustos y colocan a “Chicho” Salas como DT interino, pero como el ya mencionado obtuvo victorias importantes era imposible que él llegue a tienda aliancista. Estamos hablando de 2022.

“En el momento de Alianza hablé con Bellina cuando se va Bustos (Carlos) y ponen a Chicho. Como lo ponen de interino, me llaman para hablar y para conocer mi propuesta. Chicho ganó todo, no perdió un partido, era imposible que entre”, detalló el polémico ex técnico de ADT.

Carlos Desio casi llega a Universitario como DT

Por el lado de Universitario, Desio dijo que habló dos veces con Manuel Barreto. Primero cuando se rumoreaba que Fabián Bustos se iba a la selección de Ecuador. Pero finalmente no se concretó, ya que el seleccionado tricolor encontró a otro estratega: Beccacece.

“Con Barreto hablé en dos oportunidades porque en un momento Bustos (Fabián) se hablaba mucho de que se iba a selección de Ecuador, en la que agarra Beccacece (Sebastián) y ante esa posible salida que tenía se contactaron conmigo, obviamente con muchos más, pero es parte del fútbol”, reveló y concluyó.