Diego Rebagliati reveló inédita verdad tras salida de Manuel Barreto en Universitario: "A este..."

Universitario de Deportes hizo oficial la salida de Manuel Barreto como director deportivo del club. Luego de estar en dos temporadas gloriosas para la historia del conjunto crema, ahora decidió salir de la institución para tener un respiro y así evaluar nuevas oportunidades en el futuro. De hecho, su nombre ha sonado como posible integrante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En medio de ello, Diego Rebagliati no dudó en opinar sobre lo que significó esta decisión para el también director técnico de profesión. Y es que analizó cada declaración y comportamiento en los últimos días con Universitario, dejándole una sensación respecto a lo que desea en esta etapa de su vida.

Para el comentarista deportivo, su postura en la etapa final con los cremas era de querer volver a dirigir a un primer equipo, lo que le da pie a expresar su sentir con relación al rumor que lo vincula a la FPF. El también panelista de "Al Ángulo" no ve a Manuel Barreto dentro de la Videna, al menos hasta que se dé su proceso de darse un descanso en estos meses.

"Lo que me generó dudas sobre todo esto fue que cuando dirige los dos partidos… su discurso en Guayaquil es muy de despedida. Uno ya sabe el desenlace, te pones a mirar el detalle de lo que dijo en el vestuario. Se va por todo lo alto con un triunfazo. Y yo ahí dije 'A este le pico el bichito de dirigir de nuevo'. Me parecía que ese es su camino. Sé que se ha ido a Europa y tomarse un descanso. Me sorprendería mucho que vaya a la Federación", expresó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Universitario despidió a Manuel Barreto

A través de las redes sociales, Universitario informó la salida de Manuel Barreto tras desempeñarse como director deportivo del club. Por si fuera poco, lo destacan por ser pieza clave en el bicampeonato crema de los años 2023 y 2024.

"¡Gracias por siempre! Agradecemos a Manuel Barreto Sayán por su histórica labor como director deportivo de nuestro club, en la cual conseguimos los títulos nacionales de 2023 y 2024, así como el Torneo de Reservas 2024", expresó la institución 'merengue'.

Mensaje de despedida de Universitario a Manuel Barreto.