Jugador de Chankas quiere "callar bocas" en partido contra Universitario: "Se habla..."

Se pronóstica un intenso duelo entre Universitario vs Los Chankas en la definición del campeón del Torneo Apertura 2025, y como era de esperarse las declaraciones de los protagonistas encienden el enfrentamiento que se juagrá en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

El club de Andahuaylas llega motivado al partido ante la 'U', pues aunque no es considerado favorito, sienten que pueden complicar las cosas para los 'merengues' y terminar con los comentarios que consideran desfavorables. Tal es el caso de Franco Torres, quien señaló que jugarán con "rabia".

"La verdad que nosotros sabemos todo lo que se habla y lo que no. Lo charlamos acá en el plantel y es obvio que salimos con rabia a jugar el partido, para que podamos callar esas bocas. Sinceramente, me sorprenden los comentarios de los periodistas", manifestó en entrevista con L1 MAX.

Asimismo, aclaró que Los Chankas no han recibido ningún tipo de incentivo de parte de los rivales directos de Universitario, y explicó que el único estimulo que tienen es el profesional: "No hemos recibido nada. Yo creo que el incentivo es individual y es grupal. La verdad es que no hemos recibido nada de nada. A veces los comentarios que te dicen, te hacen salir con más rabia", enfatizó Franco Torres.

¿A qué hora juega Universitario vs Chankas hoy?

Universitario sale con todo por el campeonato. Este sábado, el conjunto de Fabián Bustos se mide ante Los Chankas por la última fecha del Torneo Apertura 2025. El duelo se disputará desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental y será transmitido EN VIVO por GOLPERÚ. La ‘U’ lidera la tabla con 38 puntos y tiene la primera opción para alzarse con el título.