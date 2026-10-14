Ex Nacional de Uruguay se rindió en elogios ante Piero Magallanes: "Es un chico que no tiene techo"

Piero Magallanes atraviesa una etapa importante en su carrera y se ha convertido en uno de los nombres que despierta interés en el fútbol peruano. El extremo de Sport Huancayo viene destacando por sus condiciones futbolísticas y también ha ganado protagonismo tras recibir la oportunidad de representar a la selección peruana en los amistosos internacionales disputados en Estados Unidos bajo la dirección de Mano Menezes. En este sentido, un ex Nacional de Uruguay no dudó en elogiar el presente del jugador: hablamos de Richard Pellejero.

Richard Pellejero elogió a Piero Magallanes

El entrenador de Huancayo no dudó en destacar la evolución del futbolista, quien anteriormente no era titular bajo su dirección, pero logró trabajar en los aspectos que necesitaba mejorar para ganarse un lugar en el equipo.

“Estamos súper contentos porque Piero se ha ganado el lugar en el que está. Tiene unas condiciones bárbaras. El año pasado, conmigo, no era titular y yo le dije que técnicamente tenía muchísimo, pero le faltaban esfuerzo y sacrificio. Sabía que podía darme eso. Es un chico que no tiene techo”, manifestó Pellejero al referirse al presente del atacante nacional, en conversación con el programa Denganche.

Piero Magallanes tuvo una destacada participación con Perú

¿Cómo le fue a Piero Magallanes en la selección peruana?

Estas palabras del técnico llegan después de que Magallanes viviera una experiencia importante con la selección peruana. El jugador participó en los cuatro amistosos de la Bicolor frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, sumando minutos bajo el mando de Mano Menezes y dando un paso importante en su carrera profesional.

Trayectoria de Piero Magallanes