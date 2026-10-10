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Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, criticó el arbitraje tras triunfo sobre Garcilaso: "Lamentable"

El entrenador de Sport Huancayo calificó de “lamentable” la actuación de la terna arbitral y aseguró que Deportivo Garcilaso debió terminar con diez jugadores.

Eduardo Chirinos
Técnico de Sport Huancayo criticó el arbitraje tras la victoria sobre Deportivo Garcilaso
Técnico de Sport Huancayo criticó el arbitraje tras la victoria sobre Deportivo Garcilaso | Foto: Difusión
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Sport Huancayo consiguió tres puntos de oro en su visita a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El Rojo Matador se impuso por 1-0 con gol de Rick Campodónico, resultado que le permite compartir el primer lugar del Torneo Clausura junto al Pedacito de Cielo. No obstante, el técnico de los huancaínos, Richard Pellejero, no terminó muy conforme con la actuación de la terna arbitral y no dudó en criticar duramente las decisiones que se tomaron en el encuentro.

Carlos Ramos aseguró que Deportivo Garcilaso ahora es visto como equipo grande

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Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo cuestionó el arbitraje tras victoria ante Garcilaso

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo expresó su frustración con la actuación del juez Jesús Cartagena y los miembros del VAR, por varias jugadas polémicas. En ese sentido, calificó de “lamentable” la actuación de la terna arbitral y aseguró que los locales debieron terminar el partido con un hombre menos.

Muchas veces tenemos que combatir no solo contra el rival, sino también contra los árbitros. Creo que hoy lo de los árbitros fue lamentable. Deportivo Garcilaso es un gran equipo, por algo está donde está, pero creo que hoy (ayer) Garcilaso se tiene que haber quedado con diez jugadores. Pero bueno, tenemos que combatir contra todos”, manifestó Pellejero.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Sport Huancayo venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco

Pese a sus cuestionamientos al arbitraje, Richard Pellejero destacó la importancia del triunfo de Sport Huancayo, que le permite mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Ahora, el Rojo Matador buscará aprovechar este resultado para seguir sumando en las próximas jornadas y consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras las declaraciones del estratega uruguayo ponen nuevamente bajo la lupa el desempeño arbitral en la Liga 1.

¿Cuándo vuelve a jugar Sport Huancayo?

Vale precisar que Sport Huancayo abrirá la fecha 12 del Torneo Clausura cuando reciba en el Estadio IPD de Huancayo a Cusco FC, el próximo viernes 16 de octubre a la 1.00 p. m.

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