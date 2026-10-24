Deportivo Garcilaso vs Chankas EN VIVO por Torneo Clausura: horario, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 entre Deportivo Garcilaso vs Los Chankas desde el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Este duelo en la Ciudad Imperial se llevó a cabo el domingo 25 de octubre a partir de las 6.00 p. m. horas locales con la transmisión de L1 MAX, DGO y Movistar TV App.

Deportivo Garcilaso y Los Chankas afrontan un encuentro que promete emociones en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, en Cusco. El conjunto imperial buscará recuperarse ante su público luego de caer por 4-2 frente a Melgar en la jornada anterior, mientras que el cuadro de Andahuaylas llegará motivado tras vencer por 2-1 a ADT de Tarma. Ambos equipos necesitan sumar de a tres en la recta decisiva del campeonato.

Por el lado de Deportivo Garcilaso, la principal expectativa será aprovechar la altura y la condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura. El tropiezo ante Melgar dejó en evidencia la necesidad de mejorar su rendimiento defensivo, aunque el equipo cusqueño tendrá la oportunidad de reivindicarse ante un rival al que ya derrotó por 1-0 durante el Torneo Apertura. Una victoria le permitiría recuperar confianza y seguir alimentando sus aspiraciones de llegar a los playoffs por el título nacional.

En tanto, Los Chankas intentarán prolongar su buen resultado frente a ADT y sumar puntos importantes para consolidarse en la tabla acumulada y acercarse a una clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El equipo de Andahuaylas sabe que sumar en Cusco no será sencillo, pero buscará aprovechar sus oportunidades para complicar a un rival urgido de recuperación. Se espera un duelo disputado, en el que Garcilaso intentará imponer su localía y Los Chankas apostará por mantener su buen momento reciente. El resultado puede ser determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo final de la temporada.

Deportivo Garcilaso con posibilidades de pelear el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Deportivo Garcilaso vs Los Chankas?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Los Chankas se juega el domingo 25 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambos equipos saldrán en busca de la victoria, por lo que se espera un duelo de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs Los Chankas?

Este cotejo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entre Deportivo Garcilaso vs Los Chankas inicia a partir de las 6.00 p. m. horas locales (11.00 p. m. horas GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Los Chankas?

La transmisión del encuentro entre Deportivo Garcilaso vs Los Chankas se verá en vivo por L1 MAX para todo territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones Deportivo Garcilaso vs Los Chankas

Deportivo Garcilaso: Zubzuck, Moreno, Gómez, Salazar, Canales, Ramos, González, Beto Da Silva, Kevin Sandoval, Arancibia y Castelli.

Los Chankas: Camacho, Takeuchi, Pimienta, González, Rizzo, Barrios, Ayarza, Palomino, Velarde, Torres M. y Torres F.

Deportivo Garcilaso vs Los Chankas: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Deportivo Garcilaso se perfila como favorito ante Los Chankas en esta jornada del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te anunciamos las cuotas para este encuentro: