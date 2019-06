¡Increíble! Despidieron a técnico de la Liga 2 vía WhatsApp tras tres fechas

La Liga 2 de Perú apenas tiene trascurridas tres jornadas de juego, aunque ya hay un equipo que se quedó sin cabeza. Se trata de Sport Coopsol, cuyos directivos no soportaron la reciente goleada que sufrió el equipo y decidieron cesar a Orlando Maltese, aunque de una forma inapropiada: con un mensaje de WhatsApp.



En diálogo con Ovación, el ahora extécnico de Coopsol quedó sorprendido con la forma cómo la directiva decidió comunicarle su salida.



"No puede ser posible que me hayan comunicado mi salida por un mensaje de WhatsApp. El presidente prácticamente me sentenció desde el partido ante Cienciano ya que me dijo que habíamos jugado pésimo y que me esperaba en su oficina porque, si no se daba un cambio, tenía las horas contadas", indicó.



Para el estratega, su suerte con el cuadro de Cañete estuvo sentenciada desde la primera fecha. Además, le pareció ilógica la decisión en tan solo tres fechas de juego del campeonato de Segunda División.



"Mi salida de Coopsol me parece muy injusta. Y es que no entiendo cómo van a sacar a un entrenador por tres partidos, de los cuales dos fueron derrotas en calidad de visita y contra equipos candidatos al título y uno de local que lo ganamos bien", agregó.

Cabe recordar que Coopsol perdió ante Cienciano (5-2), ganó a Sport Loreto (3-0) y cayó nuevamente Atlético Grau (4-1). Su próximo reto será este domingo ante Juan Aurich.