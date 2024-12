Llacuabamba tras no ascender a la Liga 1: "Nos vamos tras haber dejado todo en cancha"

De igual manera, el equipo norteño no dudo en lamentar el no haber podido lograr el ascenso en la presente temporada. "Queremos agradecer a todos los hinchas que nos apoyaron toda esta temporada de sudor y sacrificio, a nuestros directivos, a nuestra comunidad, a nuestro comando y cuerpo técnico; y a nuestro presidente. Lamentamos enormemente no poder lograr el objetivo del ascenso para nuestra comunidad de Llacuabamba", indicó en su cuenta de Facebook.