Acudirá a instancias judiciales: Exar Rosales respondió a sanción de 10 años

Luego de que la Federación de Fútbol Peruano hallara culpable a Exar Rosales y lo sancionara con 10 años de inhabilitación por la acusación que Unión Comercio le hizo por supuesto amaño de partidos, el portero respondió negando que sea responsable de las imputaciones en su contra.

En una entrevista a El Popular, el exjugador de Juan Aurich aseguró que el arreglo de encuentros es habitual en la competencia de ascenso, y que en su caso es injusta la determinación.

"Ese tema de los amaños de partidos es bien sonado en segunda, tanto así que me avisaron al igual que mi abogado que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial... Injusta (la sanción). No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas", expresó.

Asimismo, Exar Rosales aseguró que tomará medidas legales para esclarecer la denuncia pública a la que se sometió, ya que considera que estaría siendo orquestado por el presidente del club Unión Comercio.

"Nos vamos a instancias judiciales. Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación", dijo.

El guardameta de 37 años recordó que hubo otros casos similares, pero que los futbolistas en cuestión no recibieron un castigo como el que él debe cumplir.

"A Fisher Guevara con pruebas lo suspendieron cuatro años y sin ningún pago de UIT. A los de UTC con pruebas y videos no los suspendieron, siguieron jugando. A mí, con cuatro versiones de jugadores que no dan nombres, me ponen 10 años y un pago exorbitante. En mi caso no hay fotos, videos, vouchers, ¡nada!", manifestó.