'Chemo' Del Solar dejó de ser técnico de Universidad César Vallejo por fuerte motivo

José Guillermo 'Chemo' del Solar dejó de ser entrenador del Club Universidad César Vallejo tras dos años al mando del primer equipo. La institución trujillana anunció la salida del estratega nacional mediante un comunicado en redes sociales, en una decisión que se produce luego de una temporada en la Liga 2 en la que no consiguió el objetivo de devolver al conjunto 'Poeta' a la Liga 1.

PUEDES VER: Universitario reclamará polémico gesto de exfigura de Sporting Cristal ante la Conmebol

José 'Chemo' del Solar dejó de ser técnico de Club Universidad César Vallejo

A través de su pronunciamiento, el club confirmó que la desvinculación se concretó de mutuo acuerdo y agradeció al técnico por su profesionalismo y compromiso durante su etapa en la institución. Sin embargo, los resultados obtenidos en la presente campaña terminaron marcando su paso por el equipo, que no logró consolidarse como uno de los principales candidatos al ascenso.

"Informamos a nuestra hinchada y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con nuestro director técnico, José Guillermo Del Solar, tras dos años al frente de nuestro primer equipo. Agradecemos su profesionalismo, compromiso y dedicación durante este período, en el que trabajamos conjuntamente para alcanzar los objetivos deportivos de nuestra institución", señaló la César Vallejo en su comunicado.

Asimismo, el cuadro trujillano le deseó éxitos al entrenador en sus próximos desafíos personales y profesionales, dando por cerrada una etapa que comenzó con la expectativa de devolver al equipo a la Liga 1.

¿Cómo le fue a 'Chemo' del Solar en César Vallejo este 2026?

Las estadísticas de 'Chemo' del Solar en la Liga 2 reflejan las dificultades que atravesó durante la temporada 2026. El estratega dirigió 19 partidos con la César Vallejo, en los que consiguió cinco victorias, seis empates y ocho derrotas. Este registro le impidió pelear por el ascenso, uno de los principales objetivos deportivos de la institución.

César Vallejo oficializó la salida de Chemo del Solar

Terminó en la séptima posición del Grupo A con 22 unidades, producto de 6 triunfos, 4 igualdades y 6 caídas, por lo que no logró acceder a los Grupos de Campeonato en la lucha por el título y por los cupos a la Liga 1

Debido a su escaso puntaje, César Vallejo fue derivado a disputar los grupos para defender la categoría. En el último cruce de esa fase, superó por 2-1 a Estudiantil CNI. Con ese resultado y tras el retiro previo de FC San Marcos del torneo, el conjunto aseguró su continuidad en la Liga 2 para la próxima temporada, aunque dio por concluida oficialmente su participación en la campaña sin mayores sobresaltos.