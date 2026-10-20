Santiago Acasiete remece el mercado y fichó por club de la Liga 1: "Nuevo DT"

Santiago Acasiete regresará a la Liga 1 luego de su más reciente paso como entrenador por Juan Pablo II en 2025 y asumirá el reto de evitar el descenso de un club en las últimas fechas del Torneo Clausura 2026: estamos hablando de FC Cajamarca.

Santiago Acasiete firmó por club de la Liga 1 2026

El periodista Ernesto Macedo, de L1MAX y A Presión, señaló que Acasiete asumirá como nuevo entrenador de FC Cajamarca, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia norteña tras la sorpresiva salida de Celso Ayala.

Santiago Acasiete es nuevo técnico de FC Cajamarca

Cabe señalar que el ‘Santi’ asumirá la importante tarea de conseguir buenos resultados en las cinco últimas jornadas del Clausura, con el fin de evitar el descenso del conjunto cajarmaquino a la Liga 2 y asegurar su permanencia en la Liga 1 en 2027.

Antes de incorporarse al FC Cajamarca, Santiago Acasiete dirigió a Deportivo Municipal y a Juan Pablo II. Además, durante su carrera como futbolista integró las filas de Deportivo Wanka, Universitario de Deportes, Cienciano y el Almería de España.

Asimismo, es importante recordar que la incorporación del técnico de 48 años al club de Cajamarca se produce tras la salida de Celso Ayala, quien no pudo seguir en el cargo en la recta final de la Liga 1 2026 debido a un problema de salud.

¿Cómo va FC Cajamarca en la Liga 1 2026?

A cinco fechas para el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, FC Cajamarca se ubica a solo un punto de la zona de descenso y deberá disputar, mano a mano, con ADT, CD Moquegua y Comerciantes Unidos la permanencia en la categoría, mientras se define quién bajará a la Liga 2, tal como ya ocurrió con UTC, el primer equipo descendido de la temporada.

Con 26 puntos y a pocas jornadas del cierre, el conjunto cajamarquino ocupa el puesto 16 entre 18 equipos, por lo que buscará sumar triunfos ante Sport Boys, UTC, Sporting Cristal, Alianza Atlético y Alianza Lima para salir de la zona de descenso y evitar complicaciones en la parte baja de la tabla.