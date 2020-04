Guerrero y Farfán confían en Da Silva, Succar y sus demás 'sucesores' para llegar a Qatar 2022

Ya con fecha de inicio para las Eliminatorias de la Conmebol, la misma que tendrá que ser refrendada por la FIFA, organizadora del Mundial Qatar 2022, los abanderados de la generación mundialista de Rusia se enfocan en su último objetivo como seleccionados.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos categoría 84, son conscientes de que para Qatar, en noviembre del 2022, tendrán 38 años y estarán al límite del retiro, de la alta competencia por lo menos.

Es así que ven a la Copa América —que se celebrará el próximo año— y al Mundial como sus derroteros finales para seguir ingresando en la historia grande de nuestro fútbol.

Ya fueron a la Copa del Mundo del 2018 pero quieren regresar y esta vez para trascender. Sin embargo, saben que el camino hacia Qatar será más complejo que el anterior, pero están motivados para el reto.

Además, ya visualizan dejarle la posta a la nueva “camada”, quienes también tendrán que apuntalar a La Blanquirroja a lo largo del proceso clasificatorio. En esa línea, Paolo y “Jeffry” tienen confianza en que aparecerán o despertarán los jóvenes delanteros que vienen siendo seguidos por Ricardo Gareca, como son los casos de Beto Da Silva, hoy en Alianza, y Alexander Succar, ahora en Universitario.

No obstante, los “compadres” le dejaron una “advertencia” a todos sus sucesores. “Creo que hay delanteros que, cuando no estemos, van a poder jugar sin problemas porque lo demuestran en sus equipos. También los chicos, que tienen que saber que la camiseta de la selección no es para cualquiera”, le comentó el capitán a la “Foca” durante una amena conversa en un “en vivo” de Instagram.