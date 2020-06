Selección peruana no descarta rendir homenaje a Claudio Pizarro

Selección peruana | El nombre de Claudio Pizarro está en boca de todos por su participación en la permanencia de la categoría con el Werder Bremen. A sus 41 años, el "Bombardero de los Andes" sigue provocando admiración por lo que genera dentro y fuera de las canchas en el fútbol de Alemania.

El delantero peruano es el segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga, ha sido campeón de la Champions League con el Bayern Munich, registra quince títulos en Alemania, una carrera llena de éxito, una leyenda viviente.

Los vínculos afectivos de Claudio Pizarro con la selección peruana no son los mismos desde que Ricardo Gareca no lo llevó al Mundial Rusia 2018 a pesar que el ex capitán formó parte del proceso clasificatorio desde el año 2015. La herida sigue abierta porque el “Conquistador” no pudo cumplir uno de sus máximos sueños.

¿Es posible un homenaje?

En Videna afirman que están dispuestos a retomar la buena relación con Claudio. En el 2018, durante la gestión de Edwin Oviedo, hubo un acercamiento para ofrecerle un homenaje en la previa del partido amistoso que Perú jugó ante Alemania en la ciudad de Sinsheim. Sin embargo, Pizarro no aceptó.

La gestión institucional depende básicamente de la actual directiva de Federación Peruana de Fútbol encabezada por Agustín Lozano. Voluntad hay. Solo falta el visto bueno del “Tigre” para elegir la ocasión ideal y, por supuesto, la aceptación de Claudio Pizarro. ¿Se concretará? Veremos.

El "Bombardero de los Andes" ha jugado cinco Eliminatorias defendiendo la camiseta Blanquirroja y anotó cuatro goles. En total, Pizarro registra 85 partidos con la selección peruana y 20 conquistas. A pesar que no logró los objetivos, su aporte a la interna del grupo fue positivo, siendo un modelo a seguir para los más chicos porque no cualquiera es capaz de triunfar en Europa.

El próximo jueves 2 y lunes 6 de julio podrían ser los últimos días de Claudio Pizarro en el fútbol profesional. El Werder Bremen disputará dos partidos ante el FC Heidenheim de la Bundesliga 2 (Segunda División) para definir la permanencia en la máxima categoría.