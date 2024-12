Liberman sobre Gareca:"Pensé que no tenía que hacer nada más en Perú tras el Mundial"

Liberman contó que después del Mundial 2018 consideró que Ricardo Gareca no debería continuar como entrenador de la Selección Peruana porque ya habría cumplido el principal objetivo.

"Tengo que reconocer y hacer un mea culpa que tras el Mundial de Rusia, pensé que Gareca ya no tenía que hacer nada más en Perú, porque me parecía que después de llevarlo al Mundial, qué… Y me demuestra el propio 'Flaco' que estaba equivocado que llegó a dos semifinales de Copa América seguidas", detalló el periodista", indicó Liberman.