Daniel Crisóstomo a Ricardo Gareca: "Ojalá algún día pueda jugar por Perú"

Gianluca Lapadula dejó una gran impresión en el hincha peruano que espera se presenten más situaciones similares. Pues bien, Daniel Crisóstomo, es caso parecido y acaba de firmar por Los Ángeles FC de la Major League Soccer. El jugador norteamericano de raíces peruanos quiere ponerse la blanquirroja.

Nacido en Estados Unidos, pero de padres peruanos, el volante de 24 años, en una entrevista concedida a GOLPERÚ, reveló sus objetivos para la presente temporada en donde incluyó a la 'Bicolor'.

“Cuando era joven mi papá me enseñó a jugar fútbol, he pasado por clubes y academia. Luego del colegio entré a la segunda división profesional de Estados Unidos. He trabajado duro toda mi vida y ahora tengo la suerte de ser parte de Los Ángeles FC”, refirió.

Crisóstomo señaló que siempre está atento a los partidos que sostiene el combinado de Ricardo Gareca. Acotó que sus padres siempre le comentan sus deseos de verlo con los colores de la 'Blanquirroja'.

Daniel Crisostomo

“Cada vez que la Selección Peruana está jugando estamos atentos a la televisión, tengo amor por las dos naciones. Siempre me compraron camiseta de Perú, mi mamá me dio una de Paolo Guerrero. Mis padres siempre me dicen que juegue por Perú”, destacó.

Admitió que conoce un poco de la Liga 1 y subrayó el querer tener contacto con Raúl Ruidiaz, delantero del Seattle Sounders, a quien enfrentará en la Major League Soccer.

“Estoy enfocado en la MLS, nunca sabes donde estaré en unos años, en mi familia hay fanáticos de Universitario de Deportes, de Alianza Lima, de Sporting Cristal. No he tenido contacto con los peruanos, ojalá pueda contactar con Raúl Ruidíaz”, mencionó.

Finalmente, resaltó el juego de Gianluca Lapadula, quien se convirtió en el máximo exponente de la selección peruana en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 así como en la Copa América 2021.

“Me gusta como juega Gianluca Lapadula, sé que no es mi posición, pero juega con amor al fútbol. Jugó muy bien, anotó muchos goles y me encantó verlo jugar. Lapadula es el camino diferente de todos y ver a alguien así en la Selección Peruana nos da ganas para seguir y ojalá algún día jugar por Perú”, concluyó.

