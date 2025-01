Carlos Zambrano rompe su silencio: "No hablo con Gareca desde hace tres meses"

El actual defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, reveló algunos de los motivos por los que no es considerado en la selección peruana, en el que también contó que, no mantiene conversación con Ricardo Gareca desde, aproximadamente, tres meses.

"Sinceramente no hablo con Ricardo Gareca desde hace tres meses, pero seguro cuando se acerquen los días de las convocatorias, tal vez haya un acercamiento con el cuerpo técnico. Lo que siempre he querido es estar con el grupo, con la selección y si me toca estar una vez más, fuera de la lista, seguiré apoyando a mi selección", indicó para GolPerú.

Asimismo, el zaguero nacional dio a conocer que, en la última charla que tuvo con el estratega nacional, el 'Tigre' le afirmó que, no le iba a asegurar una convocatoria en los próximos encuentros.

"Yo quería estar en la lista de convocados (de la última fecha Eliminatorias y Copa América), pero al final son decisiones del entrenador. Como te repito, Ricardo habló conmigo y fue bien claro al decirme que no me asegura la convocatoria a nadie y por eso me siento tranquilo", señaló.

De igual manera, Zambrano fue autocrítico al decir que, lo más probable, es que no haya estado en las últimas nóminas de la selección por el último partido que sostuvo ante Brasil, en el que fue expulsado por el árbitro chileno Julio Bascuñán.