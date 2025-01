Selección Peruana: Ministro de Salud descartó el regreso del público a estadios

El titular del MINSA fue consultado al respecto del tema y esta fue su respuesta: "No me parece. Lo tendremos que consultar como venimos haciendo con reuniones permanentes, con equipos científicos y médicos. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con el Consejo Nacional del Colegio Médico. Pero me parece que en setiembre sería demasiado arriesgado una concentración de gente en el estadio de fútbol", sostuvo en RPP Noticias.