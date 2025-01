Alessandro Burlamaqui: "Mi juego se asemeja más al de Pedro Aquino"

" La verdad es que me dedico a entrenar, a dar el máximo de mí en cada sesión. Al final quien decide es el técnico y lo que decida será lo mejor para el equipo, ya sea que juegue o no, pero siempre doy lo mejor de mí para así ayudar en lo que pueda ", mencionó.

Burlamaqui fue consultado del motivo porqué eligió a Perú y no a Brasil o España. "Yo nací en Perú, toda mi familia es de Perú. Siempre he tenido afinidad con el Perú. Me han mostrado que es un grandísimo país, yo lo he podido ver de primera mano y que orgullo (va a ser) representar a la selección. Para mí, es un sueño, siempre estoy agradecido cuando me pongo la camiseta (Blanquirroja)", exclamó.