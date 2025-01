"Burmalaqui aprieta": prensa española resalta nivel de mediocampista peruano

El desempeño de Alessandro Burlamaqui , en los dos últimos amistosos internacionales que disputó Valencia ante Levante y AC Milan , no solo ha tenido resonancia en nuestro país.

Según reveló el periodista Pau Pardo de Super Deporte, Valencia atraviesa un serio problema con miras al inicio de la temporada 2021/22: no ha logrado contratar un pivote y esto es " necesidad importante " para Bordalás.

Es por ello que José Bordalás no ha tenido otro remedio que utilizar a reservistas, entre ellos Alessandro Burlamaqui. "No ha llegado ni una ni otra y a poco más de una semana para el inicio de la competición y con solamente un amistoso por delante, Bordalás no ha podido ensayar con una pareja titular de jerarquía y con bagaje en la élite", refirió Pardo.