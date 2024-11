Hora del partido Perú vs Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022

No falta mucho para palpitar el duelo entre Perú vs Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor tiene la obligación de sumar de a tres si es que no quiere alejarse de la lucha al Mundial del próximo año. Es por ello, que los de Ricardo Gareca concentran desde hace varios días para llegar con los ánimos a tope para este vital partido en el Estadio Nacional.