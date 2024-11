Perú derrotó 1-0 Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022

En Estados Unidos, el duelo entre Perú y Venezuela se podrá ver GRATIS (no es necesario contratar PPV) a través de la página web de Fubo Sports Network que, asimismo, transmitirá todas los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 en exclusiva para el público estadounidense. Asimismo, Canadá contará con el mismo servicio.

¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Venezuela!

Peña, Távara y Lora no estarán en la lista de 23 de la bicolor para el duelo ante Venezuela.

Carrillo realiza una buena jugada, pero no puede sacar el pase.

Lateral para Venezuela. Cueva se queja de un golpe, pero el árbitro dice que no hay nada.

Santamaría no puede despejar el balón. El delantero recepciona la pelota, pero con la mano. Jugada anulada.

El delantero no puede controlar el balón en el área de Venezuela.

Tapia no puede mandar el centro. Yotún intenta jugar con Advíncula y es lateral para la bicolor.

39' Rincón dice que no hizo nada

Lapadula no puede con la defensa de Venezuela.

En el mediocampo, el cuadro visitante no deja jugar a Perú.

Perú no puede aprovechar el hombre de más que tiene en el campo.

Advíncula no puede pasar a Ramírez.

Martínez no puede definir bien y es saque de arco para Gallese.

82' Paolo no puede definir

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, delanteros de la selección peruana.

En Sudamérica, la señal de TNT Sports 2, TNT Sports 3. TNT Sports Go y Estadio TNT Sports televisarán el cotejo para Chile, mientras que la aplicación Caracol Play lo hará para Colombia; TyC Sports Play para Argentina; El Canal del Fútbol en Ecuador; TiGO Sports en Bolivia; SporTV, Canais Globo y NOW NET e Claro lo harán para Brasil. Paraguay y Uruguay son los países de la región que no televisa el Perú-Venezuela.