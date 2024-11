Perú venció 1-0 a Venezuela y 'respira' en las Eliminatorias Qatar 2022

Después del empate 1-1 ante Uruguay, Perú comienza a poner en peligro su presencia en las Eliminatorias Qatar 2022 y ahora no deberá ceder más puntos cuando reciba a Venezuela , que viene en igual de condiciones tras caer (3-1) en casa ante Argentina. Ricardo Gareca recibió críticas por el accionar de algunos jugadores -como el caso de Edison Flores- y se espera que sucedan en algunas variantes en la Bicolor. Lo mejor que dejó el duelo ante La Celeste, sin duda, fue el golazo de chalca de Renato Tapia.

¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Venezuela!

Peña, Távara y Lora no estarán en la lista de 23 de la bicolor para el duelo ante Venezuela.

Carrillo realiza una buena jugada, pero no puede sacar el pase.

Lateral para Venezuela. Cueva se queja de un golpe, pero el árbitro dice que no hay nada.

Santamaría no puede despejar el balón. El delantero recepciona la pelota, pero con la mano. Jugada anulada.

El delantero no puede controlar el balón en el área de Venezuela.

Tapia no puede mandar el centro. Yotún intenta jugar con Advíncula y es lateral para la bicolor.

39' Rincón dice que no hizo nada

Lapadula no puede con la defensa de Venezuela.

En el mediocampo, el cuadro visitante no deja jugar a Perú.

Perú no puede aprovechar el hombre de más que tiene en el campo.

Advíncula no puede pasar a Ramírez.

Martínez no puede definir bien y es saque de arco para Gallese.

82' Paolo no puede definir

En las últimas horas se confirmó la baja de Sergio Peña . ¿Qué el sucedió al jugador del Malmö? Lamentablemente, el volante nacional sufrió un desgarro en la pantorrilla y ha quedado descartado para el partido contra Venezuela. Por otro lado, El Tigre está considerando el colocar a dos delanteros en el ataque: Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en Perú , este último tuvo un excelente desempeño en la última Copa América desarrollada en Brasil. También está la opción de que El Bambino arranque. El once no ha quedado definido y se sabrá en la mañana del domingo.

No obstante, podemos considerar lo siguiente en Perú : Pedro Gallese bajo los tres palos; Aldo Corzo ingresaría por Luis Advíncula en la banda lateral del sector derecho, Anderson Santamaría y Alexander Callens como centrales y Marcos López por la izquierda; el bloque de la marca de la volante estarán Yoshimar Yotún y Renato Tapia; André Carrillo tiene el lugar asegurado en el extremo derecho, Christian Cueva como generador de fútbol en el centro, Raziel García podría ocupar el lugar del Orejas Edison Flores, mientras que Gianluca Lapadula entraría por Paolo Guerrero como único punta.

Gianluca Lapadula y Pedro Gallese quedaron listos para el Perú vs. Venezuela. Foto: Twitter FPF

A través del portal Fubo Sports Network, el partido Perú vs. Venezuela se podrá ver totalmente GRATIS en los países de Estados Unidos y Canadá. No es necesario descargar aplicación, puedes hacerlo desde el link oficial. El duelo se realiza este domingo 5 de septiembre.

En Chile, el partido Perú vs. Venezuela será transmitido de forma exclusiva por los canales de TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports Go y Estadio TNT Sports.

En España, el partido Perú vs. Venezuela será transmitido por los diales de Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar +.

En Italia, el partido Perú vs. Venezuela será transmitido por el canal COMO TV.

En Colombia, el partido Perú vs. Venezuela será televisado por Caracol Play.

Las declaraciones de Paolo Guerrero en la previa del Perú vs. Venezuela. El Depredador está listo para ser titular, no obstante, no tendría problemas en dejar su lugar a Gianluca Lapadula, ausente en el duelo ante Uruguay.