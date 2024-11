Adriana Lúcar descarga versión de su salida de la Selección Peruana

"Nuestra molestia no se debe por el número de camisetas que nos asignaron ni la talla de la misma. Somos deportistas que se toman el fútbol de una manera profesional y jamás se nos ocurriría adoptar una postura así bajo un argumento de este tipo", precisaron en el comunicado que tiene la firma de Adriana Lúcar y Myriam Tristán.

Adriana Lúcar / Instagram

El técnico Doriva Bueno, entrenador de la Selección Peruana femenina, también dio su descargo de lo sucedido: "Ellas tienen preferencia en sus clubes en relación a números de camiseta, pero en la selección no importa con el número que vas a jugar. Importa sí el interés y compromiso de ellas con el escudo de la selección porque detrás de eso no es solo la persona, hay todo un país, una familia, los hinchas y público que realmente quieren desarrollar el fútbol femenino. Me da mucha pena de verdad", manifestó a DirecTV Sports.