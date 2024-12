Perú vs. Chile: Conmebol se rinde ante Yoshimar Yotún con peculiar estadística

No falta mucho para vivir el emocionante encuentro entre Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 . Todos están pendientes a este nuevo 'Clásico del Pacífico', el cual cerrará esta jornada del jueves 7 de octubre. Es por ello, que Conmebol no quiso quedarse atrás con relación a este compromiso, dejando una estadística deslumbrante con el seleccionado Yoshimar Yotún .

Detalles no menores de cara al Perú vs. Chile, los cuales están muy anotados por el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. El estratega de la Bicolor aún no revela la alineación oficial de este compromiso, pero todo apunta a que el popular 'Yoshi' esté dentro del once titular del equipo.