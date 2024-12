Cueva, el jugador más influyente de Perú en 2021 por Eliminatorias, que es tendencia

Christian Cueva está en el ojo de la tormenta de la Selección Peruana : los hinchas no le perdonan a 'Aladino' el error en la altura de La Paz que le dio triunfo a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias y ha puesto las aspiraciones de la bicolor en la cuerda floja de cara a la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, ayer, Perú no marcó cuando dominó y no fue superior con el hombre de más en la altura de La Paz. Es decir, responsables fueron todos: jugadores y comando técnico, no solo uno. En este caso, Christian Cueva, el jugador más influyente de la Selección Peruana este año por Eliminatorias Qatar 2022.