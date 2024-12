Joven uruguaya exige a Ricardo Gareca la prueba de ADN

La señorita contó a este reconocido medio argentino que ella no sabía que, supuestamente, era hija del estratega de fútbol, pues su madre nunca se lo había dicho. Fue gracias a sus hermanas que se enteró de ello en el 2008 y, con clara lógica, encaró a su madre al respecto y ella terminaría confirmando lo que le habían comentado, lo cual cambiaba su vida por completo.

Según se recoge en las declaraciones, su mamá le hizo prometer que no diría nada quien la crio, pero en el 2015, tras el sensible fallecimiento de la señora, le pidió a quien creía que era su padre someterse a una prueba de ADN.

Los resultados de dicho estudio revelaron que ambos no eran padre e hija, por lo que se incrementó la incertidumbre de que Ricardo Gareca podría ser quien le dio la vida.

"Los abogados que me representan pudieron hablar con un conocido de Ricardo Gareca. En septiembre de 2018 parecía que todo iba en camino para poder tener una charla con él, pero nunca me dio la oportunidad de saber si es mi padre o no y de poder sacarme esta gran duda que tengo. Nunca quise hacer público esto, pero quiero saber la verdad", comentó.