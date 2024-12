Selección Peruana arribó a la capital sin la presencia de Ricardo Gareca

Tras haber disputado la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 , la Selección Peruana arribó a Lima, y más allá de que no se pudo sacar grandes resultados, el equipo de todos ya se encuentra pensando en la que será la jornada doble de noviembre para remontar esta difícil situación.

Al arribar en la madrugada de este viernes en el aeropuerto Jorge Chávez , sorprendió no ver al técnico Ricardo Gareca y al preparador físico Nestor Bonillo . LÍBERO pudo conocer que ambos habían solicitado, antes de los partidos, quedarse unos días más en Buenos Aires para resolver asuntos personales.

"No queda otra que seguir, no era lo que esperábamos, en esta suma de las tres fechas, pero hay que seguir porque es importante no bajar los brazos, y seguir peleando hasta el último momento", declaró el DT en conferencia de prensa.