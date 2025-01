Pancho Pizarro sobre Ricardo Gareca: "Se le nota medio aburrido de la Selección Peruana"

El exfutbolista Francisco Pizarro se refirió a la actitud que viene mostrando Ricardo Gareca con la Selección Peruana , asegurando que ya no es el mismo técnico que transmitía esa seguridad, como en el anterior proceso clasificatorio.

"Parece que hay un malestar de Ricardo Gareca que se le nota como medio aburrido como que, si los resultados no se le dan se va, no es el mismo de antes que tu lo veías que transmitía esa seguridad", indicó en el programa de Libero 'A ras de cancha'.

Por otro lado, el actual panelista se refirió a la no convocatoria de Gustavo Dulanto en el equipo de todos, asegurando que lo más probable, es que el 'Tigre' no quiere tener ese margen de error probando a algún jugador en estos partidos, porque sabe que son compromisos muy trascendentales.

"Por la circunstancia y por lo que se está jugando Perú, no le da ese margen para que Gareca se de ese lujo de poder probar. Perú necesita 6 puntos si o sí y si no los consigue, va a ser difícil que siga en carrera", señaló.

Finalmente, 'Pancho' Pizarro explicó que otra de las probables razones por la que no ha llamado al zaguero nacional, es porque quizás no encaja en su idea de juego. "Dulanto aparece en un torneo muy competitivo, pero de acuerdo a Gareca, su lectura que él tiene, quizás no encaja en lo que él necesita", sentenció.