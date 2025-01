Conmebol se rinde ante Farfán y Cueva previo al Perú vs. Venezuela: "¡Qué dupla!"

No falta mucho para el gran duelo entre Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 . El elenco nacional está listo para dar la sorpresa en Caracas y quedarse con estos tres puntos de oro para seguir con vida en este camino a la siguiente Copa del Mundo.

Mediante sus redes sociales, Conmebol no se cansó de dar elogios a Jefferson Farfán y Christian Cueva por toda la "calidad" que han ido mostrando a lo largo de estas Eliminatorias. Las palabras no son suficientes para destacar a nuestros compatriotas en medio de la expectativa que genera el Perú vs. Venezuela.