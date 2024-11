Juan Manuel Vargas confesó que pudo llegar al Real Madrid

"Se especulaba mucho. Cuando llego al Betis, el medio 'Marca' me entrevista y ellos me dijeron que sí había un interés. Lo que pasa es que el interés no solo era del Real Madrid, sino de varios equipos de Europa que me querían, pero la Fiorentina me puso una cláusula de 26 millones de euros", empezó diciendo el también exjugador de Universitario para 'Trome'.