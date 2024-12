'Cuevita' de Cuzco: Conoce la emotiva historia de Edy Ccolque

Esta es la emocionante historia del pequeño Edu Ccolque , quien con tan solo ocho años tiene claro que será un futbolista profesional, específicamente, a la altura de Christian Cueva en la Selección Peruana.

Natal de Cuzco, el pequeño con sueños de jugar el fútbol profesional, contó que la lejana ubicación de su humilde casa, en el Asentamiento Humano Taller Alto Matarani, no es impedimento para que forme el camino hacia su deseo de hacerse futbolista.

"Me gusta que me digan 'Cuevita', yo entrenó como él y mi papá es como su entrenador, vemos todos sus videos. Sin embargo, yo admiro a Ronaldinho y Messi. Soy del Cienciano del Cusco porque ahí nací, en San Jerónimo, provincia de Acomayo. Mi sueño es jugar en el PSG o en el Barcelona. Además, me gustan las matemáticas porque aprendí a sumar y restar", reveló en entrevista a La República.